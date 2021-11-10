Онищенко: до 40-60% людей болеют ковидом в легкой форме и наиболее опасны

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Порядка 40-60% людей переносят коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме и представляют особую опасность для окружающих. Такое мнение высказал в среду заслуженный врач России эпидемиолог Геннадий Онищенко на пресс-конференции "Новые сертификаты и срок годности QR-кода: Что изменится в борьбе с COVID-19".

"Иммунитет мы создаем двумя путями. Первый - это естественный путь иммунизации. Нужно переболеть, чтобы получить иммунитет. Вот на этой площадке у нас тоже есть свои особенности. Первая особенность состоит в том, что порядка от 40 до 60% людей переносят ковид в очень легкой форме и даже не понимают. Или вообще бессимптомно. И вот эти люди для нас представляют с точки зрения эпидемиологии самую большую опасность. Не для них эта опасность, а для окружающих", - сказал он.

Как подчеркнул Онищенко, для обеспечения безопасности окружающих каждый человек должен ответственно отнестись к вакцинации. "Если я ответственный человек, то независимо ни от чего я пойду привьюсь. Потому что я не знаю, как я могу заболеть. Если я ответственный человек, то даже зная, что у меня все будет хорошо, я все равно должен привиться, потому что могу быть опасным для других", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 250,9 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперштаба, зарегистрировано 8 911 713 случаев заражения, выздоровел 7 654 161 человек, умерли 250 454. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.