В Нагорном Карабахе открыли памятник миротворцу

СТЕПАНАКЕРТ, 10 ноября. /ТАСС/. Памятник миротворцу открыли в среду на территории российского военного городка под Степанакертом в честь первой годовщины ввода российского миротворческого контингента в Нагорный Карабах, передает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе Геннадий Анашкин.

Монумент, отлитый из бронзы, изображает миротворца в полной боевой амуниции, с автоматом Калашникова за плечом, обнимающего хрупкую девочку, которая дарит ему букет цветов. Прототипом памятника стал реальный участник миротворческой миссии.

В рамках церемонии также состоялась закладка капсулы времени с посланием потомкам.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, а десятки тысяч жителей, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись обратно.