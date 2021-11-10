МИД РФ: срок пребывания иностранцев по электронной визе может быть увеличен до 30 дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Срок пребывания иностранцев в РФ по единой электронной визе может быть увеличен с 16 до 30 дней. Об этом сообщил заместитель начальника отдела въезда иностранцев Консульского департамента МИД РФ Юрий Горбатюк на Петербургском международном туристском форуме Travel Hub.

"Эта возможность может обсуждаться тогда, когда у нас будет достаточный опыт и необходимые данные по правоприменительной практике этой визы. Если никаких не будет препятствий, никто не собирается ограничиваться 16 днями. И, как я уже говорил, изначально виза в форме электронного документа была всего лишь с разрешенным сроком пребывания восемь дней", - сказал Горбатюк.

Он также рассказал, что порядка 8,5% иностранцев получили многократные туристические визы для въезда в РФ с момента их введения. 25 августа вступил в силу закон, упрощающий порядок оформления виз для иностранных туристов и позволяющий получить российскую визу сроком до шести месяцев.

"С 25 августа по настоящее время мы выдали <…> 46 300 туристических виз, это общее количество за три месяца, и из них многократных туристических виз было 3 900, это 8,5% от общего числа выданных виз", - сообщил Горбатюк.

Порядок оформления электронной визы был утвержден в ноябре прошлого года. Особенностью этой категории является облегченная процедура получения - для нее не требуются приглашения, брони в отеле или какие-либо другие документы, подтверждающие цель путешествия. Достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор и дождаться уведомления. Виза действует в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.