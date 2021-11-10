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Пандемия COVID-19
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Матвиенко допустила возможность введения более строгих ограничений в связи с пандемией

Спикер Совфеда отметила, что возможные ограничения могут коснуться отдельных категорий граждан в некоторых регионах
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Сергей Бобылев/ТАСС
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможном введении более строгих ограничительных мер в ряде регионов по отдельным категориям населения в связи с пандемией, не исключены дополнительные решения и на федеральном уровне.

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"Возможно в ряде регионов принятие дополнительных мер, более строгих мер по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение ученых, на мнение специалистов. Такая тщательнейшая работа ведется на федеральном уровне правительством в рамках оперативного штаба. Ежедневно информация поступает президенту, он в курсе", - сказала она журналистам в среду.

Спикер Совфеда напомнила, что накануне этот вопрос обсуждался и на Совете безопасности России. "Возможны и на федеральном уровне некие решения для того, чтобы ситуацию улучшить", - добавила она.

Матвиенко заверила всех россиян, что вопрос находится под контролем президента, правительства и Федерального собрания, но подчеркнула, что "очень многое зависит от сознательности и ответственности граждан, без которых никакие управленческие решения не будут эффективны".

Оценивая эффективность введенных ранее нерабочих дней в связи с ростом заболеваемости, председатель СФ заявила, что пока рано делать окончательные выводы. При этом она добавила, что, по мнению специалистов, такая мера "во многом помогла разорвать ковидные цепочки и позволила в целом ряде регионов стабилизировать ситуацию, выйти, что называется, на плато".

"Есть подробный анализ таких же нерабочих дней, которые были в мае, они были очень позитивные. Я думаю, что и эти нерабочие дни тоже внесли свой вклад в снижение темпа прироста заболеваемости, снижение темпов развития пандемии, [нерабочие дни] дадут хороший кумулятивный эффект, безусловно", - сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что решение о нерабочих днях принималось на основе тщательного анализа ситуации и мнения специалистов, экспертов. Председатель верхней палаты добавила, что ситуация продолжает оставаться непростой.

"Безусловно, расслабляться рано. Хлопать в ладоши пока нечему. Надо продолжать всем строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, нужно продолжать вакцинацию с тем, чтобы достичь как минимум 80% вакцинированных и обеспечить национальный иммунитет", - заключила Матвиенко.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия COVID-19
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