Эксперт назвал развитие сотрудничества с Африкой выгодной стратегией

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество с Африкой, которое несколько десятилетий назад было затратным, теперь является выгодной стратегией. Об этом сказал в среду декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, руководитель авторского коллектива доклада "Африка: перспективы развития и рекомендации для политики России" Сергей Караганов на презентации доклада в ТАСС.

"Мы можем возвращаться туда [в Африку], но уже на другой основе, получая взаимную выгоду. В годы нашей юности мы за "поход в Африку" очень много платили. Сейчас это уже не затратная, а выгодная стратегия. К ней надо как можно больше привлекать людей из бизнеса, из политики, да и общества", - сказал Караганов.

Он отнес сотрудничество со странами континента к одному из наиболее важных внешнеполитических направлений для России. "Нам нужно пробивать, конечно, падение интереса к Африке, быстроразвивающемуся континенту, которое наметилось в последние два-три десятилетия. Эту тенденцию нужно развернуть", - подчеркнул Караганов. По его мнению, доклад может быть полезен огромному количеству людей хотя бы потому, что "в нем в довольно маленьком объеме изложено очень много - и описания ситуации в Африке, и возможностей, которые Африка предоставляет для России".

Первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман отметил, что в период освобождения Африки от колониального гнета "мир смотрел на Африку с огромным ожиданием". "Потом, как мне кажется, этот интерес в мире несколько поутих, а то и совсем пропал. И вот в последние годы вновь тема Африки, ее развития, ее перспектив, ее будущего стала как никогда актуальна. И этим занимаются российские политики, российские дипломаты, российские ученые", - подчеркнул он.

По оценке Гусмана, доклад, подготовленный факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ в рамках программы ситуационных анализов под эгидой МИД России, поможет странам Африки лучше понять, что Россия может дать странам континента. "Мы со стороны агентства ТАСС, через наши каналы, через каналы наших коллег, журналистов разных изданий попытаемся содержание выступлений и содержание доклада донести (до представителей стран Африки - прим. ТАСС)", - сказал Гусман.

У России нет желания диктовать

Как отметил один из авторов доклада, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, Африка - дружественный для России регион. И это, сказал он, связано не только с историческим опытом - Россия никогда не была колонизатором Африки, а Советский Союз внес колоссальный вклад в экономическое развитие многих африканских стран и в преодоление колониальной зависимости. "Но не в меньшей степени, или даже в большей степени эта дружественность связана с современными реалиями <…>. Россию не боятся в Африке в отличие от некоторых других мировых центров силы. Отсутствие у России желания <…> диктовать, выстраивать собственную систему гегемонии в регионе, вмешиваться во внутренние дела, навязывать свою модель развития, все это выгодно отличает Россию от других мировых игроков",- сказал он.

Но самое главное, по мнению эксперта, то, что Россия сегодня является единственным мировым центром силы, "который действительно и искренне поддерживает африканскую интеграцию и экономическую, и политическую". Россия выигрывает от африканской интеграции. "России не нужно подчинять себе какие-то африканские страны и использовать их природные ресурсы или использовать их в качестве сателлитов в великодержавной борьбе. Россия заинтересована в укреплении рынка и в укреплении дружественного субъекта международных отношений", - подчеркнул Суслов.

По словам другого соавтора доклада, руководителя творческого коллектива Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрея Маслова, конкурентное преимущество России в том, что наши интересы не идут вразрез с африканскими. "Мы не заинтересованы покупать у них как можно дешевле сырье, не заинтересованы в консервации отсталости африканских экономик, а заинтересованы в развитии экспорта, в становлении и развитии их суверенитета", - сказал он.