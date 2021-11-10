В Югре будут принимать решения об антиковидных мерах исходя из ситуации с коечным фондом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) начнут принимать решения о введении или снятии ограничительных мер исходя из ситуации с коечным фондом. Об этом сообщила в среду губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба.

"Поручаю департаменту здравоохранения Югры, Всеволоду Кольцову (замгубернатора Югры - прим. ТАСС) разработать протокол, в соответствии с которым мы решения об использовании тех или иных мер, препятствующих распространению коронавируса, принимали бы исходя из характеристик коечного фонда, а не только и не столько из количества заболевших, традиционного коэффициента распространения и так далее", - сказала глава региона.

По ее словам, на 10 ноября в Югре для пациентов с ковидом развернуто 2 813 коек в 15 медицинских организациях, из них 2 526 перепрофилировано, занято 2 197 коек, в резерве находятся 1 795 коек.

В регионе в конце октября - декабре 2020 года, на пике распространения пандемии, было развернуто максимальное число коек для оказания медицинской помощи - 3 400 в 18 медорганизациях, из них были заняты 2 647. По данным департамента здравоохранения Югры, в конце октября 2021 года в регионе были развернуты более 2,7 тыс. коек, заняты из них - почти 2,3 тыс., резерв составлял 4,5 тыс. коек.

Губернатор отметила, что за все время в Югру поступило 976,4 тыс. комплектов вакцин от коронавируса. Сделали прививку первым компонентом 738,2 тыс. человек, или 73,2% от числа граждан, которые могут вакцинироваться. Двумя компонентами привились 613,2 тыс. человек. В свою очередь директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский уточнил, что в настоящее время из 2 197 пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции, 88%, или 1 934 человека не были вакцинированы.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. По данным регионального оперативного штаба, на 10 ноября за время пандемии в регионе зарегистрировано 84,7 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 78,2 тыс. пациентов выздоровели, 1 475 умерли. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос.