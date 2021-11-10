Власти Петербурга заявили, что в сфере промышленности перевыполнили план по вакцинации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Показатель в 80% вакцинированных сотрудников от новой коронавирусной инфекции в сфере промышленности Петербурга, установленный Роспотребнадзором города, превышен. Об этом в среду сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

"Вакцинация идет, <...> те плановые показатели, которые выставляло правительство, которые мы обсуждали с предпринимательским сообществом, они, безусловно, выполняются. В целом, я смотрю и по торговле, по сетям, и по крупным сетям общепита, они действительно достигаются. По промышленности мы уже давно перевыполнили плановые показатели", - рассказал он.

Главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга 12 октября поставила под контроль ситуацию по вакцинации 80% работников сферы обслуживания к 15 ноября первым компонентом, к 15 декабря - вторым. Согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат работники всех сфер услуг, торговли, транспорта общего пользования, культурных и досуговых организаций, государственные служащие и руководители организаций, индивидуальные предприниматели. Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе и увеличением числа госпитализаций пациентов. Ответственность за исполнение ложится на руководителей организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в Петербурге.

Постановление было дополнено 9 ноября обязательной вакцинацией от COVID-19 80% от общего числа работников предприятий в сфере промышленности, производства продукции, перерабатывающей промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры в том числе аэропорта Пулково, морских портов Петербурга, а также студентов старше 18 лет, которые проходят практику вне структурных подразделений; лиц старше 60 лет. Вакцинация первым компонентом должна быть завершена до 15 декабря, вторым - до 15 января.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой администрации города, всего с начала массовой вакцинации в городе привились первым компонентом более 1,8 млн человек, более 1,9 млн человек завершили цикл вакцинации. Сейчас в городе развернуты 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений.