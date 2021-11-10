На Ставрополье в 2022 году начнут строить приют для животных на 2 тыс. мест

ПЯТИГОРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Проект приюта для животных на 2 тыс. мест на Ставрополье проходит государственную экспертизу. К строительным работам планируется приступить в 2022 году, сообщили в среду журналистам в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

"Разработан проект приюта для бездомных животных на 2 тыс. мест. Документация передана на государственную экспертизу. (…) После получения положительного заключения госэкспертизы приступим к подготовке документов для строительства, которое планируется начать в 2022 году", - рассказал и. о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что приют планируется построить в селе Привольном (Пятигорск). Основное здание будет двухэтажное, там разместят санитарный пропускник, манеж-приемную для собак, операционную, кабинеты для амбулаторного терапевтического приема и лечения животных.

По данным пресс-службы, предусмотрены отдельные корпуса с карантинными помещениями, изоляторами и помещениями для длительного содержания животных. Еще один корпус приюта будет предназначен для содержания кошек. На территории организуют площадки для выгула животных.

Министерство сообщает, что средства на реализацию проекта будут выделены из краевого бюджета.