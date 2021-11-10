КС запретил штрафовать соучредителя СМИ, не имеющего возможности пресечь нарушения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) запретил привлекать к ответственности по Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) одного из соучредителей средства массовой информации (СМИ) за несвоевременное внесение изменений в реестр изданий в случае, если другой учредитель умер, а остальные уклонились от обязанности обратиться в Роскомнадзор. Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать часть 1 статьи 13.21 КоАП РФ не соответствующей Конституции РФ, <…> она в системе действующего правового регулирования, в том числе в единстве с законодательством о средствах массовой информации, в силу своей неопределенности допускает привлечение соучредителя зарегистрированного СМИ к административной ответственности за изготовление или распространение продукции средства массовой информации, в запись о регистрации которого не внесены изменения, касающиеся состава соучредителей, в случае смерти кого-либо из них, без учета при таком привлечении действий (бездействия) как этого, так и иных соучредителей", - говорится в документе.

Согласно постановлению, в суд обратилась жительница Москвы Елена Заболоцкая, которая была одним из соучредителей журнала "Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений". Женщина была оштрафована на 7 тыс. рублей после проверки Роскомнадзора в 2019 году, когда ведомство установило, что в запись о регистрации данного СМИ не внесены сведения об изменении состава учредителей в связи с тем, что ранее один из них умер.

Заболоцкая пыталась в суде общей юрисдикции доказать, что она, являясь одним из учредителей, не участвует в принятии решений о производстве и выпуске журнала и даже пыталась запретить редакции его издавать, однако суд решил, что женщина должна нести ответственность. После этого она обратилась в КС, указав в жалобе, что норма КоАП противоречит основному закону страны и допускает привлечение к ответственности соучредителя СМИ, который не мог единолично повлиять на пресечение правонарушения.

КС поддержал заявителя, указав, что действующее законодательство обязывает соучредителей подавать заявление об изменении записи в реестре СМИ совместно и не указывает, что нужно делать одному из них в случае, если остальные уклоняются от данной обязанности. Названная статья КоАП при этом, как указал КС, позволяет привлечь к ответственности одного из учредителей СМИ, хотя он не имеет возможности единолично обратиться в Роскомнадзор.

В постановлении также отмечается, что в настоящее время в законах не указано, в какой срок должно быть внесено изменение в реестр СМИ в случае смерти одного из соучредителей. Суд указал, что законодательные власти обязаны внести изменения в законодательство, а суд общей юрисдикции - пересмотреть решение в отношении Заболоцкой.