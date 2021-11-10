Онищенко назвал самолет самой опасной зоной риска для заражения коронавирусом

"Самой опасной зоной риска является самолет. Что такое самолет? Это замкнутая капсула, в которой воздухообмен обеспечивают фильтры. Туда набиваются 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили. Но когда они летят до того же Крыма два часа 40 минут, идет воздухообмен, воздух не обеззараживается. И где бы я ни спрятался, я все равно получу порцию вируса, если кто-то из пассажиров инфицирован", - сказал он, отвечая на вопрос о правильности введения правила в некоторых регионах РФ, которое предусматривает обязательное наличие QR-кодов для посадки на самолет и покупки авиабилетов.

Онищенко также подчеркнул, что такая мера, по его мнению, должна быть введена по всей России. "Правильно сделали. И везде нужно это сделать обязательным", - заявил он.

QR-коды были введены при полетах на самолетах внутри Хабаровского края и на Камчатке. Лоукостер "Победа" выступил против введения QR-кодов для покупки авиабилетов, но поддержал введение кодов при регистрации и их проверку перед полетом.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в полете воздух в салоне самолета полностью обновляется каждые три минуты. Половина его забирается из-за борта, другая половина пропускается через HEPA-фильтры, очищающие воздух от 99% вредных примесей и вирусов. Направление вентиляции в самолетах способствует снижению риска заражения, воздух курсирует не по кругу, проходя по всем рядам самолета, а идет исключительно сверху вниз. Поэтому если человек в течение салона сидит в кресле, а не перемещается активно по салону, риск заражения вирусом есть только от ближайших соседей или бортпроводников. При этом пассажирам следует придерживаться социальной дистанции, носить маски, пользоваться антисептиками как в самолете, так и в аэропорту.