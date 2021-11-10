Активисты ОНФ передали сотрудникам трех ковидных госпиталей КБР сладкие подарки

НАЛЬЧИК, 10 ноября. /ТАСС/. Работники трех коронавирусных госпиталей Кабардино-Балкарии (КБР) получили сладкие подарки от активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщили в среду журналистам в пресс-службе движения.

"Активисты регионального отделения ОНФ в КБР и волонтеры регионального клуба акции взаимопомощи #МыВместе собрали сладкие угощения для медицинских работников трех ковидных госпиталей столицы региона. Сладкие подарки - "маленькие радости для врачей" были переданы медикам Нальчикской городской клинической больницы №1, Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а также работникам городской клинической больницы №2", - говорится в сообщении.

В акции приняли участие активисты ОНФ, волонтеры-медики, волонтеры ресурсного центра развития добровольчества КБР, работники "Красного креста" и другие. "Красный крест" передал медицинским работникам также защитные костюмы и щитки для лица, маски и перчатки.

"Сладкие угощения - пироги, торты, печенье, фрукты, а также дезинфицирующие средства, думаю, придутся кстати медицинским работникам ковидных госпиталей и больниц", - прокомментировала участник регионального клуба #МыВместе в КБР Татьяна Алексейчик. Общественники передали подарки, соблюдая все нормы безопасности, так как медицинские учреждения работают в условиях карантина. Отмечается, что подобные акции будут проводиться на регулярной основе.

В Кабардино-Балкарии функционируют шесть госпиталей особо опасных инфекций. Заболеваемость коронавирусом в регионе за последние недели растет, с начала пандемии выявлено 36 440 случаев (138 за последние сутки).