Глава Якутии заявил, что в нерабочие дни прививку от ковида сделали 24 тыс. человек

ЯКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. В Якутии увеличились темпы вакцинации от коронавируса. В нерабочие дни вакцину получили 24 тыс. человек. Об этом сообщил в среду глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямой трансляции на телеканале "Россия-24".

Президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии.

"Хочу отметить, что за последние несколько дней у нас значительно выросло количество желающих вакцинироваться. <…> В конце сентября - начале октября у нас в неделю вакцинировались 6-7 тыс. человек. А всего лишь за нерабочий период - девять дней - у нас вакцинировались 24 тыс. человек. Я сейчас вижу, что в эти дни, уже после нерабочих дней, темпы [вакцинации] не снижаются, даже растут", - сказал Николаев.

По словам Николаева, две недели назад рост заболеваемости ковидом за неделю был 10-15%, за последнюю неделю он стал меньше 1%. "У нас стало больше свободных коек. Был период, когда свободных коек у нас было меньше 14%, сегодня свободных коек уже больше 26%. Это говорит о том, что люди, если и болеют, то болеют в более легкой форме, которая не требует госпитализации", - отметил он.

Он добавил, что количество тяжелых больных достаточно значительное, "ежедневно порядка 140-150 человек находятся в реанимации, порядка 40-50 человек каждый день на искусственной вентиляции легких, поэтому здесь расслабляться нельзя".

В Якутии за последние сутки выявлено 290 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 139 в Якутске. По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в республике выявлено 65 008 случаев заражения, выздоровели 53 689 человек, 1 527 умерли.