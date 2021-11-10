"Географический диктант" пройдет на Курском и Казанском вокзалах в Москве 14 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Казанский и Курский вокзалы в Москве станут площадками "Географического диктанта" 14 ноября. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"14 ноября на столичных Казанском и Курском вокзалах пассажиры и посетители смогут поучаствовать в ежегодной международной просветительской акции "Географический диктант". Мероприятие пройдет в залах "Комфорт" с 12:00 до 13:00. Сбор и регистрация участников начнется с 11:00. Акция проводится при обязательном соблюдении противоэпидемиологических мер с учетом рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Участникам диктанта традиционно нужно будет ответить на 40 вопросов, разделенных на два блока: 10 заданий базового уровня и 30 заданий, для решения которых потребуется образное мышление, системная логика и эрудиция. Результаты "Географического диктанта" будут опубликованы 6 декабря на официальном сайте акции (https://dictant.rgo.ru), на котором также можно подробнее ознакомиться с условиями участия в мероприятии.

"Акция проводится Русским географическим обществом с целью популяризации географических знаний, повышения интереса к науке и национальному наследию. "Географический диктант" проходит с 2015 года, и за это время в нем приняли участие почти 1,8 млн человек. В прошлом году число стран-участниц, включая Россию, достигло 110", - заключили в пресс-службе МЖД.