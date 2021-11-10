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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье на ИВЛ находится около 650 пациентов с COVID-19

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, это рекордное количество пациентов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Порядка 650 пациентов с новой коронавирусной инфекцией находятся в больницах Московской области на ИВЛ, сообщил в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"У нас сегодня рекордное количество пациентов находится на ИВЛ - уже 650. Такого никогда не было. В предыдущую волну 580 было максимальным показателем", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-1".

При этом он отметил, что в регионе наблюдается высокий уровень вакцинации населения от коронавируса. "Сейчас очередной всплеск вакцинации, потому что ограничения, которые вводятся, заставляют человека крепко подумать", - добавил Воробьев.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 547 843 случая заражения, в том числе 2 649 за последние сутки, выздоровели 477 977 человек, умерли 9 296. По данным регионального Минздрава на 3 ноября, вакцинацию в Подмосковье прошли более 4 млн человек.

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РоссияПандемия COVID-19
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