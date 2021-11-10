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Почти 70 новых операционных столов поступило в больницы Подмосковья

Новое оборудование завезли уже в 24 медицинские организации

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Подмосковные больницы получили с начала года 67 новых операционных столов для проведения хирургических манипуляций. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минздрава Московской области.

"В медорганизации Московской области в этом году закупили и поставили 67 новых операционных столов. Основная часть из них приобретена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 гг., которая реализуется при поддержке Министерства здравоохранения РФ", - говорится в сообщении.

Новое оборудование уже поступило в 24 медицинские организации, среди которых Озерская, Ногинская, Одинцовская, Солнечногорская, Щелковская и другие больницы. Оно уже используется при оперативном лечении.

"Для проведения хирургических манипуляций мы поставили в наши медицинские организации операционные столы. Их основное преимущество в том, что они многосекционные и позволяют врачам зафиксировать наиболее оптимальное положение пациента для проведения хирургического вмешательства", - отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.

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