Сто молодых людей отобрали для участия в форуме КМН "Российский север" на Ямале

ТАСС, 10 ноября. Организаторы форума молодежи коренных малочисленных народов (КМН) "Российский Север", который впервые пройдет в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, отобрали для участия в нем 100 молодых людей. Всего заявки были направлены от 259 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"Сто молодых людей со всей страны прошли отбор для участия в Форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север", 24 из них - ямальцы. <...> Всего для участия в форуме направили заявки 259 молодых людей, из них 50 ямальцев. Все кандидаты подготовили видеовизитки и творческие эссе по тематике развития этнотуризма и гостеприимства в Арктике, молодежного предпринимательства, сохранения и развития языкового и культурного наследия коренных жителей Севера", - говорится в сообщении.

Участниками форума станут молодые люди от 18 до 35 лет из 28 субъектов российской Арктики и дальневосточного региона России. Они поборются за грантовую поддержку от Росмолодежи на реализацию проектов.

Молодежные инициативы участников, преимущественно, направлены на продвижение родных языков, патриотические цели и поддержку здорового образа жизни. Их защита пройдет онлайн 10 ноября, а итоги озвучат во время церемонии закрытия форума. Форум пройдет с 6 по 9 декабря.