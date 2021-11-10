Мурашко поздравил Гинцбурга с юбилеем и вручил ему орден Александра Невского

"Сегодня, на мой взгляд, событие очень важное для страны, для науки и для коллектива, и, наверное, в первую очередь для самого юбиляра - Александра Леонидовича, потому что для мужчины профессиональная жизнь, жизнь в том деле, в которое он себя посветил, она, наверное, занимает не меньшие объемы, чем семья, дети, внуки, и, конечно, подходя к знаковым цифрам, каждый мужчина хочет видеть свои результаты труда. Мне кажется, Александр Леонидович, я могу вас назвать счастливым человеком, во всяком случае точно в этом вопросе", - обратился министр к Гинцбургу.

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в среду поздравил директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга с 70-летием и вручил ему орден Александра Невского. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

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Мурашко отметил, что Гинцбург в 2019 году был награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, в 2021 году ученому указом президента присуждена государственная премия РФ в области науки и технологии за 2020 год, а также премия правительства (в составе группы, 2003 год) за разработку технологий, организацию промышленного выпуска и внедрение в медицинскую практику нового лекарственного препарата.

"Спасибо за эту награду [орден Александра Невского], за ту постоянную помощь, которую вы в последние два года <...> оказываете нашему институту и мне. Извините за, может быть, иногда тяжелые наши дискуссии, но, как я сейчас вижу, <...> они идут на пользу общему делу. Очень приятно с вами работать и хотелось бы как можно дольше, чтобы наше сотрудничество приносило пользу нашей стране", - поблагодарил Гинцбург.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о награждении Гинцбурга орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Гинцбург родился 10 ноября 1951 года. В настоящее время он является одним из ведущих российских специалистов в области молекулярной биологии и генетики патогенных организмов. Помимо теоретических исследований, руководил разработкой противовирусного препарата "Циклоферон", вакцин от лихорадки Эбола и нового коронавируса. Автор более 300 научных трудов.