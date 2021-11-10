Ученые передали более 50 образцов соединений для создания лекарств центру "Вектор"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Более 50 образцов соединений, которые могут стать основой для новых лекарственных средств, переданы коллективом ученых Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС вице-президент Российской академии наук (РАН), председатель Уральского отделения РАН, академик РАН Валерий Чарушин.

10 сентября Чарушин сообщил, что коллектив ученых во главе со специалистами Института органического синтеза УрО РАН получил грант в размере 100 млн рублей на разработку противовирусных и антибактериальных препаратов, а также средств от болезни Паркинсона.

"Президент страны дал поручение нескольким министерствам обратить внимание не только на вакцины, но и на лекарственные средства. <…> Мы только что передали в новосибирский "Вектор" более 50 образцов новых соединений, которые рассматриваются нами. Наше Уральское отделение, Институт органического синтеза, Уральский федеральный университет - мы работаем в рамках этого гранта вместе", - заявил академик РАН.

Председатель Уральского отделения РАН добавил, что специалисты провели компьютерное моделирование и виртуальный биологический скрининг, с помощью которых они смогли подготовить библиотеку соединений для тестирования в НПО "Вектор".