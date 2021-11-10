Во Франции деактивируют санпропуска граждан старше 65 лиц, которые не пройдут ревакцинацию

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Франции намерены с 15 декабря деактивировать санитарные пропуска граждан старше 65 лет, которые не пройдут ревакцинацию от COVID-19. Об этом в среду заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь в эфире радиостанции France Info.

"Если вы старше 65 лет и получили вторую дозу вакцины больше шести месяцев назад, у вас есть пять недель, чтобы пройти ревакцинацию", - отметил Атталь, добавив, что иначе санпропуск будет деактивирован.

Он подчеркнул, что благодаря вакцинации удалось сократить число пациентов, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме. Представитель властей также отметил, что около 70% лиц старше 65 лет уже прошли ревакцинацию, и призвал сограждан делать повторные прививки.

Борьба с ковидом и необходимость ревакцинации стала одной из тем состоявшегося накануне обращения президента Франции Эмманюэля Макрона.

Медицинские учреждения страны вновь сталкиваются с ростом числа пациентов с COVID-19. В общей сложности в стране заразилось более 7,2 млн. Жертвами пандемии стали около 118 тыс. человек. По данным Минздрава Франции, более 51 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Всего в стране проживает около 67 млн человек.