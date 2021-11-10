Система QR-кодов предотвратила 505 тыс. потенциально опасных посещений на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Более 505 тыс. попыток посещения кафе и ресторанов возможно инфицированными коронавирусом предотвращены на Ставрополье благодаря системе регистрации по QR-коду. Это около четверти всех зарегистрированных в системе обращений, сообщил в среду руководитель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"На сегодня в системе [пропусков по QR-коду] зарегистрирована 2 271 организация общественного питания. Всего в систему поступило порядка 2 млн запросов на подтверждение возможности посещения кафе и ресторанов. При этом получено более 505 тысяч отказов в посещении этих организаций", - написал он на своей странице в Instagram.

Круглосуточный порядок регистрации по QR-коду начал действовать в организациях общественного питания Ставрополья в январе 2021 года. Власти отмечают, что это позволяет прерывать цепочки заражения и предотвращать массовые вспышки заражения. В регионе введены штрафы для организаций, которые игнорируют использование системы. Полюбин отметил, что специалисты проводят регулярные рейды для проверки соблюдения ограничений.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров также сообщил, что власти Ставрополья прорабатывают введение пропускной системы с применением QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, в спортивных, культурных учреждениях и предприятиях общественного питания.