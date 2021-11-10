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Пандемия COVID-19
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Голикова: темпы распространения COVID-19 в России снижаются последние три недели

Как отметила вице-премьер, в то же время уверенно говорить о стабилизации ситуации с ковидом в стране пока рано

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции отмечается в России последние три недели, 30% заболеваемости приходятся на крупные регионы. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"За последние три недели мы отмечаем снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости. По итогам 44-й недели, которая как раз была объявлена нерабочей, показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,1%, тогда как неделей раньше это было 8,7%", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Голикова добавила, что 30% заболеваемости ковидом по-прежнему приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Рост заболеваемости коронвирусной инфекцией превышает среднероссийские показатели в Хабаровском крае, Саратовской и Омской областях, сообщила Голикова.

"В трех регионах рост заболеваемости за последнюю неделю [44-ю] превышает среднероссийские - это Хабаровский край, Самарская и Омская области. Коллеги предпринимают соответствующие усилия [для борьбы]", - сказала Голикова.

Как отметила вице-премьер, в то же время уверенно говорить о стабилизации ситуации с ковидом в России пока еще рано.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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