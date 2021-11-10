В Нагорном Карабахе открыли первый православный храм

СТЕПАНАКЕРТ, 10 ноября. /ТАСС/. Первый православный храм в честь Рождества Христова открыт в Нагорном Карабахе на территории российского военного городка под Степанакертом, передает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Геннадий Анашкин.

"Русских церквей в Карабахе, к великому сожалению, не сохранилось. Все были уничтожены большевиками в советские годы, и от этого обстоятельства возведенный русский православный храм в честь Рождества Христова приобретает сакральное, историческое значение", - сказал на церемонии председатель русской общины Степанакерта Александр Бодров.

После открытия храма в нем отслужили первый молебен.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, а десятки тысяч жителей, оставивших свои дома во время боевых действий, вернулись обратно.