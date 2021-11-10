Свыше 1,5 млн туристов посетили Астраханскую область с начала года

АСТРАХАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Турпоток в Астраханскую область с начала года превысил 1,5 млн человек. Об этом в интервью "России 24" сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Мы за прошедший период этого года более 1,5 млн гостей приняли на территории области. Но и главным образом это, конечно, рыбаки, поэтому мы с большим удовольствием встречаем гостей и предоставляем все услуги по отдыху и рыбной ловле", - сказал Бабушкин.

В связи с пандемией и большим потоком желающих приехать порыбачить и отдохнуть власти Астраханской области в период прошедших нерабочих дней ограничили работу турбаз отдыха и гостиниц, так называемых "домов рыбака", добавил он.

В 2021 году турпоток в Астраханскую область существенно выше, чем в минувшем. Как уточнили ТАСС в региональном министерстве культуры и туризма, за весь 2020 год он составил 1,2 млн человек. В текущем году прогнозируется его восстановление до показателя 2019 года, то есть до 1,6 млн человек.

Ранее сообщалось, что в связи с непростой эпидобстановкой власти региона усилили ограничительные меры с 13 ноября по 12 декабря. В этот период лица старше 18 лет при посещении торговых или торгово-развлекательных центров должны будут предъявить QR-код с информацией о полной вакцинации от коронавируса, а также удостоверение личности. При отсутствии прививки вместе с паспортом потребуется предъявить сертификат о перенесенном заболевании давностью не более полугода.

По данным оперштаба Астраханской области на 10 ноября, в регионе с начала пандемии зарегистрировали 69 093 случая заражения COVID-19, на лечении находятся 1 511 человек (плюс 257 случаев за сутки). Умерли 2 078 человек. Вакцинировались от коронавирусной инфекции с начала пандемии 384 697 человек (оба этапа иммунизации прошли 315 804 человека). На сегодняшний день в госпиталях региона свободно 28% коечного фонда.