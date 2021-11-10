Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в России

"На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По уровню коллективного иммунитета от ковида лидируют Республика Тыва, Подмосковье, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург, сообщила Голикова. Уровень коллективного иммунитета практически не меняется в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Тульской области.

По словам вице-премьера, для достижения коллективного иммунитета от коронавируса надо привить еще 22 млн граждан РФ и ревакцинировать 9 млн. Желательно достигнуть коллективного иммунитета в 90-95%, но пока в РФ планка остается на уровне 80%, сказала Голикова.

Свыше 300 тыс. коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто в России, из них на сегодняшний день заняты более 82%, сообщила Голикова. "На сегодняшний день в РФ развернуто 301,5 тыс. ковидных коек, из которых подачей кислорода оснащена 201 тыс. коек. На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 82,8% коек. У 41 региона занятость коек сегодня составляет выше среднероссийского показателя, но многие регионы осознанно держат и резерв коек, и страхуются, чтобы при росте госпитализации они были застрахованы наличием коек", - сказала Голикова.

Доля вакцинированных среди граждан старше 60 лет составляет 44,7%, сообщила вице-премьер.