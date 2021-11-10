Лес, вырубленный из-за стройки моста в пойме под Волгоградом, восстановится через 30 лет

ВОЛГОГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Полноценный лес из компенсационных посадок, высаженных взамен вырубленных деревьев из-за строительства третьего пускового комплекса мостового перехода в Волго-Ахтубинской пойме, сформируется через 30 лет. Такое возможно при условии систематического ухода за насаждениями, сообщил ТАСС в среду кандидат географических наук Денис Солодовников.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом начались работы по возведению новой трассы через Волго-Ахтубинскую пойму, включенную во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Третий мостовой переход через реку Волгу планируется построить к 2024 году. Часть местных жителей в соцсетях продолжает протестовать против вырубки зеленых насаждений в рамках реализации проекта. Власти сообщали, что в рамках строительства вырубят около 15 тыс. деревьев, из которых более 4 тыс. - дубы, а компенсационная высадка в 10 раз превысит количество вырубленного.

"От посадки дубов до полноценного леса в наших условиях проходит несколько десятилетий. Дубы у нас в пойме растут на самой окраине ареала, в экстремальных условиях. Поэтому растут они медленно, десятилетнее деревце примерно в рост человека. Кроме того, после строительства ГЭС (Волгу перекрыли в 1958 году) ухудшаются лесорастительные условия в пойме. Так что важно, не сколько саженцев будет посажено, а сколько в итоге выживет. Молодым лесным культурам будет нужен систематический уход. В идеальном варианте полноценный лес на месте посадок сформируется лет через 30", - сказал собеседник агентства.

По данным областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, на первом этапе строительства мостового перехода в Волго-Ахтубинской пойме новые посадки появятся на 37 га поймы.

"В Волгоградской области разработана дорожная карта, предусматривающая комплексный и поэтапный план работ по компенсационным высадкам деревьев, уходу за ними, контролем над их приживаемостью. В соответствии с дорожной картой уход за саженцами дубов и других деревьев в Волго-Ахтубинской пойме будет осуществляться в течение 10 лет с момента посадки. В частности, планом предусмотрено, что в течение первого года после высадки полив и уход за саженцами обеспечит подрядчик, после чего эти полномочия возьмет на себя Среднеахтубинское лесничество", - отметили в комитете.

Волгоградская область и Волгоград считаются одними из крупнейших транспортных узлов европейской части страны, поэтому развитие дорожно-транспортного комплекса региона имеет стратегическое значение для всего юга России. В регионе за последние семь лет построили и реконструировали более 2,6 тыс. км трасс.