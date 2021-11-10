На Украине зафиксировали 17 случаев полиомиелита

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Медики зафиксировали 17 случаев заболевания полиомиелитом в двух областях Украины. Об этом в среду сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Ярно Хабихт.

"Мы зафиксировали 17 случаев [заболевания полиомиелитом] в двух регионах Украины", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда". По словам Хабихта, эксперты устанавливают пути распространения вируса, который вызывает болезнь.

Исследование проводится ВОЗ, Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита, партнерами Детского фонда ООН, Центрами по контролю и профилактике заболеваний США и местными органами здравоохранения. Хабихт уточнил, что обнаруженный "[т.н.] вакцинный штамм угрожает именно невакцинированным". По словам специалиста, он распространяется на Украине из-за низкого прививочного охвата, положение усугубилось в связи с пандемией. "Во время пандемии COVID-19 система рутинной вакцинации становится уязвимой", - указал он.

Хабихт заверил, что сейчас разрабатывается стратегия реагирования на вспышку полиомиелита и призвал родителей прививать своих детей. "Мы не хотим наблюдать возвращение вируса. Украина не уникальна в этом случае. Мы видим такие случаи в Таджикистане, где сейчас происходит реагирование на вспышку, и в некоторых других странах", - добавил представитель ВОЗ.

Ранее сообщалось, что случаи полиомиелита обнаружены в Закарпатской и Ровенской областях Украины.