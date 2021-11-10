Большинство депутатов заксобрания Петербурга привились от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Доля вакцинированных от коронавируса депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга составляет 96%. Об этом сообщил в среду журналистам председатель городского парламента Александр Бельский по итогам пленарного заседания.

"У нас уже 96% депутатов привились. Те, кто не привились, они [это сделали] не по принципиальным [соображениям], просто есть переболевшие коллеги, и у них еще достаточно большое количество антител", - сказал Бельский.

В состав петербургского парламента входят 50 депутатов.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, всего с начала массовой вакцинации в городе сделали прививку первым компонентом более 1,8 млн человек, более 1,9 млн человек завершили цикл вакцинации. Уровень коллективного иммунитета, согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф, составляет 63,7%.