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Большинство депутатов заксобрания Петербурга привились от коронавируса

Из 50 депутатов привились 48

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Доля вакцинированных от коронавируса депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга составляет 96%. Об этом сообщил в среду журналистам председатель городского парламента Александр Бельский по итогам пленарного заседания.

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"У нас уже 96% депутатов привились. Те, кто не привились, они [это сделали] не по принципиальным [соображениям], просто есть переболевшие коллеги, и у них еще достаточно большое количество антител", - сказал Бельский.

В состав петербургского парламента входят 50 депутатов.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, всего с начала массовой вакцинации в городе сделали прививку первым компонентом более 1,8 млн человек, более 1,9 млн человек завершили цикл вакцинации. Уровень коллективного иммунитета, согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф, составляет 63,7%.

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