Путин: многие усилия по борьбе с ковидом могут пойти насмарку при задержке с вакцинацией

НОВО-ОГАРЕВО, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предупредил о проблемах, которые могут возникнуть из-за задержки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу.

На совещании с членами правительства в среду глава государства попросил вице-премьера Татьяну Голикову повторить ее доклад "по поводу необходимости достижения определенного уровня вакцинации".

"В связи с тем, что если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией, и тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, они могут пойти насмарку", - объяснил Путин. Он считает необходимым дать эти разъяснения, чтобы их услышали не только члены кабинета министров, но и все россияне.