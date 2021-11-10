{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин: многие усилия по борьбе с ковидом могут пойти насмарку при задержке с вакцинацией

Президент предупредил о проблемах, которые могут возникнуть из-за задержки достижения коллективного иммунитета
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предупредил о проблемах, которые могут возникнуть из-за задержки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу.

На совещании с членами правительства в среду глава государства попросил вице-премьера Татьяну Голикову повторить ее доклад "по поводу необходимости достижения определенного уровня вакцинации".

"В связи с тем, что если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией, и тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, они могут пойти насмарку", - объяснил Путин. Он считает необходимым дать эти разъяснения, чтобы их услышали не только члены кабинета министров, но и все россияне.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Голикова: темпы распространения COVID-19 в России снижаются последние три недели
Как отметила вице-премьер, в то же время уверенно говорить о стабилизации ситуации с ковидом в стране пока рано
Читать полностью