Мурашко докладывал Путину об озабоченности по кислороду для больных ковидом

НОВО-ОГАРЕВО, 10 ноября. /ТАСС/. Глава Минздрава России Михаил Мурашко докладывал об озабоченности по поводу обеспечения кислородом больных с коронавирусом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства.

"Мне министр здравоохранения [Михаил Мурашко] докладывал, что есть определенная озабоченность по кислороду. Затем министр промышленности [и торговли РФ Денис] Мантуров доложил, что промышленность справится, безусловно, с этой задачей [с обеспечением всех больных кислородом]", - сказал Путин.

Президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову представить ее оценку ситуации.