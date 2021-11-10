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Путин потребовал привлекать родительские комитеты обсуждать ремонт школ на стадии проектов

Путин потребовал привлекать родительские комитеты к обсуждению ремонта школ еще на стадии проектов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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