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Пандемия COVID-19

В Свердловской области разрешили допуск в бесковидные зоны по водительскому удостоверению

В свободные от ковида зоны жители могут попасть при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области разрешили допуск в бесковидные зоны не только по QR-коду и паспорту, но и ряду других документов, удостоверяющих личность, в том числе по водительскому удостоверению. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона в среду.

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"Под документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, [подразумевается] паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, военный билет, паспорт иностранного гражданина, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера", - говорится в документе.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области подписало постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Свердловской области. В регионе организованы зоны, свободные от ковида, в которые можно попасть, предъявив QR-код и паспорт. Также власти Свердловской области запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. По данным на 10 ноября, в ргеионе было зарегистрировано 734 случая заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 164 674 человека, выписаны 147 074, умерли 7 763.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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