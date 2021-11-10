В Свердловской области разрешили допуск в бесковидные зоны по водительскому удостоверению

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области разрешили допуск в бесковидные зоны не только по QR-коду и паспорту, но и ряду других документов, удостоверяющих личность, в том числе по водительскому удостоверению. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона в среду.

Куда можно попасть только по QR-коду

Карта ковидных ограничений. Куда можно попасть только по QR-коду

"Под документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, [подразумевается] паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, военный билет, паспорт иностранного гражданина, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера", - говорится в документе.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области подписало постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Свердловской области. В регионе организованы зоны, свободные от ковида, в которые можно попасть, предъявив QR-код и паспорт. Также власти Свердловской области запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. По данным на 10 ноября, в ргеионе было зарегистрировано 734 случая заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 164 674 человека, выписаны 147 074, умерли 7 763.