Люди с инвалидностью смогут компенсировать траты на средства реабилитации дистанционно

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Люди с инвалидностью теперь смогут оформлять компенсацию затрат на услуги и технические средства реабилитации (ТСР) через портал госуслуг, полностью дистанционно. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

Ранее в электронном виде можно было подать лишь заявление на компенсацию, предоставив в ФСС оригиналы документов, подтверждающие расходы, напомнили в министерстве.

"Теперь достаточно прикрепить фотографии или сканы таких документов к заявлению на "Госуслугах". При этом оригиналы в ФСС предоставлять не нужно. Сведения проверят, и денежные средства автоматически поступят на счет заявителя", - рассказали в пресс-службе.

Онлайн можно оформить компенсацию на расходы за самостоятельную покупку и ремонт технического средства реабилитации, расходы за сурдоперевод и тифлосурдоперевод, расходы на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника, расходы за проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации.

"Мы ведем последовательную работу по улучшению сервисов для граждан с инвалидностью. В прошлом году изменился порядок получения права на льготную парковку, в сентябре этого года введены электронные сертификаты на ТСР. Уже сейчас обращаться в бюро МСЭ можно через портал госуслуг, а в 12 регионах стартовал пилот по проведению экспертизы в дистанционной форме. В рамках суперсервиса "Онлайн-помощь при инвалидности" и в дальнейшем планируется улучшать клиентские сценарии, например, с 1 января 2022 года пенсия по инвалидности будет назначаться проактивно, без посещения гражданином ведомства", - рассказал замглавы Минтруда России Алексей Скляр.