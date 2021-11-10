Центр уличного баскетбола открыли в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Спортивный комплекс с баскетбольной и стритбольными площадками открылся в Центральном районе Волгограда. В первый день работы на площадке состоялся детский турнир по стритболу, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.

"Многофункциональный спортивный объект на пересечении улиц Чуйкова и Пражской включает в себя три площадки для стритбола, одну стандартную баскетбольную арену и зону для занятий воркаутом. Современное покрытие и профессиональное оборудование позволят юным и взрослым спортсменам заниматься здесь круглогодично", - пояснили в пресс-службе.

Проект был реализован при поддержке Промсвязьбанка (ПСБ) и Российской федерации баскетбола (РФБ). Новая площадка позволяет проводить соревнования по баскетболу на международном уровне. "Строительство и ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов популяризируют здоровый образ жизни, дает возможность заниматься любимым делом, создает комфортную среду. Это существенный вклад в развитие инфраструктуры и территорий", - приводит пресс-служба слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.