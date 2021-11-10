В Карелии начали активнее ревакцинироваться от коронавируса

ТАСС, 10 ноября. Темпы ревакцинации от коронавируса в Карелии увеличились за нерабочую неделю: повторную прививку делали до 450 человек в сутки, а до этого показатель был до 300 человек, сообщили ТАСС в республиканском оперштабе.

"В республике в указанные дни отмечен рост числа ревакцинированных жителей. Уровень первичной вакцинации до праздников и в праздничные дни - в среднем 2 300-2 500 в сутки. Повторной вакцинации - до праздников в среднем 300, в праздники - 450 в сутки", - говорится в ответе оперштаба.

На 8 ноября первым компонентом вакцины в Карелии привились 237 543 человека, что составляет 49% от численности взрослого населения. Полный курс вакцинации прошли 216 321 человек - это 44,7% от численности всех взрослых.

"Граждан старше 60 лет привито 79 740 (53,4% от населения старше 60 лет). Таким образом, Карелия входит в первую тридцатку регионов России с высоким уровнем вакцинации", - добавили в оперштабе.

По данным Минздрава Карелии, с начала пандемии в регионе выявили 77 681 случай заражения, прирост за сутки составил 301 человек, из них не привиты были 293. Выздоровели за все время 73 207 человек, умерли 1 026. Доля свободных коек составляет 14,5%. В Карелии с 20 ноября на дистанционный формат работы переводят всех сотрудников старше 50 лет. С 10 декабря это же правило коснется жителей после 45 лет, если они не имеют иммунитета к коронавирусу. От соблюдения этих правил освободят трудовые коллективы, имеющие паспорт коллективного иммунитета, то есть доля привитых или переболевших коронавирусом достигает 80%.