В Росстате рассказали, сколько человек уже приняли участие в переписи

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более 90% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения, это порядка 133,5 млн человек. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков в среду.

"За прошедшее время переписалось 133,5 млн человек - это 91,6% от общей оценочной численности населения нашей страны", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Глава Росстата напомнил, что результаты переписи - это основной источник данных о численности и составе населения, о жилищных условиях и уровне образования, о национальностях и владении языками, о трудовой миграции и многом другом. "Итогами переписи так или иначе пользуются все органы власти и органы местного самоуправления. От разработки масштабных федеральных и региональных проектов до решений о строительстве отдельных объектов инфраструктуры", - заключил он.

По словам Малкова, Всероссийская перепись населения уже завершилась или постепенно близится к завершению в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Чеченской Республике, Тульской области, Мордовии и Краснодарском крае.

"Сейчас уже практически завершили перепись Москва и Московская область, Санкт-Петербург. Отлично идет перепись на всем Северном Кавказе, а Чеченская Республика вообще первая завершила обход всех помещений у себя регионе. Практически завершена перепись в Ставропольском крае, Краснодарском крае, Волгоградской области, Мордовии, Тульской области, на Чукотке завершена перепись. Отлично идет и в Татарстане, и Башкортостане", - сказал он.

Большая часть регионов уже переписала порядка 80-90% своих жителей, отметил Малков. Однако шесть регионов от графика отстают. "В целом большая часть регионов сейчас находится в диапазоне от 80 до 90% переписанных - это работа в графике. К сожалению, шесть регионов у нас немного отстают от этого графика. Но здесь нужно просто усиливать работу и использовать оставшиеся четыре дня с максимальной эффективностью", - отметил он.

Перепись на портале госуслуг

Малков сообщил, что порядка 24 млн россиян приняли участие в Всероссийской переписи населения на портале госуслуг.

"Сегодня перепись на портале "Госуслуги.ру" - это самый удобный, быстрый и современный способ. Из всех, кто прошел на сегодняшний день перепись, таким способом - порталом - воспользовались 24 млн человек", - сказал он.

По словам Малкова, в переписи задействованы 314 тыс. переписчиков, за счет цифровизации это вдвое меньше, чем 10 лет назад. При этом одной из главных инноваций переписи также является участие в ней волонтеров.

"Хоть мы и говорим, что это цифровая перепись, все равно она построена вокруг человека. <…> Кроме официальных переписчиков, в проекте еще задействовано 25 тыс. волонтеров. Они помогают на стационарных участках, рассказывают про перепись и помогают ее пройти. Это особенно ценно, потому что волонтеры работают в такое сложное время и от чистого сердца. Участие волонтеров - это тоже новация именно этой переписи, потому что раньше такого никогда не было", - подчеркнул он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.