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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

СМИ Белоруссии утверждают, что на границу с Польшей прибыли еще около 400 человек

По данным газеты "СБ. Беларусь сегодня", на третий день пребывания на границе с Польшей мигрантов полностью обеспечили едой и питанием, и их число продолжает расти
'Юрий Шамшур/ТАСС/Ruptly'

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Государственное издание "СБ. Беларусь сегодня" утверждает, что к белорусско-польской границе, где третий день находятся около 3 тыс. беженцев, продолжают прибывать мигранты, в среду прибыли еще 400 человек.

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Как сообщает газета, на третий день пребывания на границе с Польшей мигрантов полностью обеспечили едой и питанием, и их число продолжает расти. По данным "СБ. Беларусь сегодня", "буквально час назад прибыло еще около 400 человек".

Отмечается, что в настоящее время в импровизированном лагере возле границы находятся более 3 тыс. беженцев, среди которых почти 500 детей.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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