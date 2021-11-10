СМИ Белоруссии утверждают, что на границу с Польшей прибыли еще около 400 человек

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Государственное издание " СБ. Беларусь сегодня " утверждает, что к белорусско-польской границе, где третий день находятся около 3 тыс. беженцев, продолжают прибывать мигранты, в среду прибыли еще 400 человек.

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Как сообщает газета, на третий день пребывания на границе с Польшей мигрантов полностью обеспечили едой и питанием, и их число продолжает расти. По данным "СБ. Беларусь сегодня", "буквально час назад прибыло еще около 400 человек".

Отмечается, что в настоящее время в импровизированном лагере возле границы находятся более 3 тыс. беженцев, среди которых почти 500 детей.