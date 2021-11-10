Школы и детсады в Смоленской области вернутся к обычному режиму работы с 11 ноября

ТАСС, 10 ноября. Власти Смоленской области приняли решение возобновить работу школ и детских садов с 11 ноября в очном режиме. Об этом сообщили в среду ТАСС в региональном департаменте по образованию и науке.

"Школы и детские сады Смоленской области с 11 ноября 2021 начнут работу в обычном режиме", - сказали в департаменте, отметив, что образовательный процесс будет организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Каникулы в образовательных учреждениях региона вводились с 28 октября по 7 ноября, затем было принято решение продлить их по 10 ноября в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. В этот же период в области действовал режим нерабочих дней, на базе детских садов была организована работа дежурных групп.

Среди действующих в Смоленской области профилактических ограничений - масочный режим в общественных местах и в транспорте, запрет работы заведений общепита, за исключением работы навынос. Закрыты детские комнаты, посещение торговых центров, заселение в гостиницы возможно только с QR-кодом, справкой или ПЦР-тестом. Запрещены все массовые мероприятия, введены меры по режиму самоизоляции для вернувшихся из другого региона РФ и проживающих с ним. Также введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер, в том числе таких, как госслужба, услуги населению, образование, здравоохранение, транспорт, туризм и гостиничный бизнес, культура, спорт.

Согласно информации сайта стопкоронавирус.рф на 10 ноября, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 67 708 случаев заражения коронавирусом, из них 593 - за последние сутки. Выздоровели 49 668 человек, умерли 2 тыс. пациентов. План по вакцинации населения выполнен более чем на 54%.