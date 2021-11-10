Более 3 тыс. заявок подано на участие в премии Russian Creative Awards

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Представители более 70 регионов России подали заявки на участие в Russian Creative Awards - первой премии в сфере креативной экономики. Было подано 3 тысячи заявок, сообщили в пресс-службе премии.

"На участие в премии было подано более 3 тыс. заявок из 72 регионов России. Лауреаты Russian Creative Awards будут определены в два этапа. Члены Экспертного совета премии уже приступили к оценке заявок, после чего будут названы финалисты в каждой из 10 кросс-индустриальных номинаций. Далее начнется работа большого жюри, которое и определит победителей", - говорится в сообщении.

Ранее участие в жюри подтвердили глава компании Bazelevs Тимур Бекмамбетов, гендиректор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова, директор Эрмитажа Борис Пиотровский и другие. В состав жюри также вошел генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Всего награды вручат в 10 номинациях, среди них - "Продюсер года в сфере креативных индустрий", "Менеджер года в сфере креативных индустрий", "Стартап года/ Прорыв года". В рамках премии планируется выявить и поддержать проекты с инновационным подходом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание аудитории и произвели мощный социокультурный эффект.

Отмечается, что шорт-лист номинантов будет опубликован 6 декабря, торжественная церемония вручения состоится 18 декабря в концертном зале "Зарядье". По результатам премии планируется издать сборник "Russian Creative Awards: лучшие среди равных".