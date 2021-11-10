На Украине уволили главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины уволило Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщил в среду представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Уволен Чечеткин Николай Александрович с должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - написал он. Временно исполнять обязанности главы службы будет Сергей Крук, уточнил он.

Чечеткин возглавлял ГСЧС Украины с мая 2015 года. Ведомство входит в систему органов исполнительной власти на Украине. В числе его задач - реализация государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидация чрезвычайных ситуаций, спасательное дело, тушение пожаров и другие.