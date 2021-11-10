В петербургском "ИТМО Хайпарк" откроют центр обработки данных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Центр обработки данных (ЦОД) стоимостью 2 млрд рублей появится в научно-образовательном и инновационном центре "ИТМО Хайпарк", который строится на территории города-спутника Южный в Петербурге с целью развития научного туризма в городе. Об этом в среду сообщила пресс-служба национального исследовательского университета ИТМО.

"Современный модульный ЦОД необходим для удовлетворения потребностей быстрого роста рынка больших данных. Концепция модульного строительства объекта предполагает возможность его реализации в несколько этапов - с плановым увеличением мощности. Максимальная емкость ЦОД составит 8 машзалов по 156 стоек, всего - 1 248 серверных стоек. Объем инвестиций в проект составит около 2 млрд рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на слова заместителя генерального директора АО "ИТМО Хайпарк" Михаила Мастина.

По данным пресс-службы, тендер по выбору подрядчика на строительство главного здания "ИТМО Хайпарк" планируется провести до конца текущего года.

Проект реализуется на площади около 100 га в Пушкинском районе Петербурга, на этой территории расположится кампус одного из крупнейших в городе вузов Университета ИТМО и инновационный центр с кластером прогрессивных производств. Также предполагается возведения бизнес-инкубаторов, научных центров, общежития для студентов, жилья для преподавателей, размещение магистратуры и аспирантуры университета. Общий бюджет государственного финансирования оценивается в 41 млрд рублей, при этом 35% - за счет частных инвестиций, 53% - предполагаемое финансирование из федерального бюджета и 12% - финансирование из бюджета Санкт-Петербурга.

Планируется, что в "ИТМО Хайпарк" будут обучаться 3,6 тыс. магистрантов, появятся 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий. Инноград будет специализироваться на прикладных исследованиях и разработках в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий, химии и биологии, а также урбанистики и других.