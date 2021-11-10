{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Ставрополья намерены увеличить финансирование образования на 6,6% в 2022 году

В следующем году в регионе планируется создать 54 образовательных центра "Точка роста" и построить две школы

СТАВРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют направить на развитие образования в 2022 году более 32 млрд рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого парламента. Увеличение финансирования по сравнению с 2021 годом составит 6,6%.

"Более 32 млрд рублей должно быть направлено в 2022 году на реализацию госпрограммы Ставропольского края "Развитие образования". Это на 2 млрд рублей больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.

В 2022 году в регионе планируется создать 54 образовательных центра "Точка роста", построить две школы в городах Ставрополе и Михайловске и детский сад в Ставрополе. Также в Георгиевском городском округе планируется профинансировать создание детского технопарка и так далее.

Депутаты Думы Ставропольского края в октябре начали работу над проектом закона о бюджете на будущий год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно проекту закона, общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год прогнозируется в размере 145 млрд 929 млн рублей. Годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2022 год составят 151 млрд 745 млн рублей. Рассмотрение законопроекта планируется на ноябрьском заседании думы.

Теги
Северный КавказСтавропольский край
Фальков: заболеваемость ковидом среди студентов и преподавателей снизилась на 33%
Глава Минобрнауки сообщил, что уровень вакцинации преподавателей и сотрудников вузов составляет 75%, среди студентов - 32%
Читать полностью