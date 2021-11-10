Власти Ставрополья намерены увеличить финансирование образования на 6,6% в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют направить на развитие образования в 2022 году более 32 млрд рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого парламента. Увеличение финансирования по сравнению с 2021 годом составит 6,6%.

"Более 32 млрд рублей должно быть направлено в 2022 году на реализацию госпрограммы Ставропольского края "Развитие образования". Это на 2 млрд рублей больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.

В 2022 году в регионе планируется создать 54 образовательных центра "Точка роста", построить две школы в городах Ставрополе и Михайловске и детский сад в Ставрополе. Также в Георгиевском городском округе планируется профинансировать создание детского технопарка и так далее.

Депутаты Думы Ставропольского края в октябре начали работу над проектом закона о бюджете на будущий год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно проекту закона, общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год прогнозируется в размере 145 млрд 929 млн рублей. Годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2022 год составят 151 млрд 745 млн рублей. Рассмотрение законопроекта планируется на ноябрьском заседании думы.