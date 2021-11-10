К 102-летию Калашникова петербургский музей артиллерии представил уникальную экспозицию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Экспозиционный комплекс "Награды М. Т. Калашникова" открылся в среду в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. Впервые посетители музея смогут увидеть полный комплект личных наград великого конструктора, которые передала в музей на временное хранение его дочь.

"Наконец-то мы можем здесь, в этом зале, показать его [Калашникова] подлинные мемориальные награды - их носил Михаил Тимофеевич. Это стало возможным благодаря его дочери, которая разрешила нам их экспонировать. Самое главное - мы хотели показать значимость труда конструктора для страны, для родины", - сказала на открытии экспозиции куратор выставки, хранитель исторического фонда Татьяна Ильина.

В экспозиции представлено множество наград Калашникова - как те, которые он получил за свои разработки, так и те, которыми был отмечен за участие в Великой Отечественной войне. Среди них медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах ", орден Отечественной войны I степени, медаль Жукова за храбрость, стойкость и мужество, медаль лауреата Сталинской премии 1-й степени, полученная им за разработку АК-47, Золотая Звезда Героя Российской Федерации и многие другие знаки отличия. Подлинные ордена и медали Михаила Тимофеевича передала в музей на временное хранение его дочь - Елена Михайловна, которая возглавляет Межрегиональный общественный фонд имени М. Т. Калашникова.

"У нашего музея были замечательные отношения с Михаилом Тимофеевичем. Он при жизни передавал нам много своих вещей, у нас даже есть целый зал, который называется "Дары Михаила Калашникова музею". Был издан аналогичный альбом. После этого связи с его семьей сохранились. Елена Михайловна была инициатором установки памятника в нашем музее и присутствовала в позапрошлом году на открытии обновленной экспозиции", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе музея.

10 ноября исполняется 102 года со дня рождения выдающегося отечественного конструктора Михаила Калашникова. В Великую Отечественную войну он был командиром танка в звании старшего сержанта. Воевал под Брянском, где и был тяжело ранен в одном из сражений. Попав в госпиталь загорелся идеей конструирования оружия. Свой первый пистолет-пулемет Калашников создал в 1942 году. Хотя первые работы конструктора не были приняты на вооружение, его талант оценили по достоинству. Он был направлен служить на Центральный научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения Главного артиллерийского управления. В сентябре 1949 года Калашников переехал с семьей на постоянное место жительства в Ижевск и поступил на работу на Ижевский машиностроительный завод, где запустили в производство главное детище конструктора - его легендарный автомат АК.