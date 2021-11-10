Колледж для подготовки сотрудников сферы туризма планируют открыть в Дагестане в 2022 году

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Колледж для подготовки кадров в сфере туризма и народных художественных промыслов планируется создать в Дагестане в 2022 году, сообщил ТАСС врио главы Минтурзма республики Эмин Мерданов.

"Мы выступили с инициативой, получили поддержку главы республики и сейчас ведем работу по созданию профильного колледжа при министерстве. В нем будет вестись обучения по специальностям, связанным со всеми основными направлениями туризма, а также народными художественными промыслами, учащиеся будут получать среднее специальное образование", - сказал Мерданов.

Он отметил, что в настоящее время в ряде дагестанских вузов открыты направления обучения, связанные с туризмом, кроме того, в республике работает филиал Российского государственного университета туризма и сервиса. Тем не менее, потребность в квалифицированных кадрах увеличивается и будет продолжать расти после вступлением в силу федерального закона, регламентирующего деятельность гидов.

"С вступлением в силу нового закона мы сможем требовать у гидов наличие необходимого образования. Также мы хотим, чтобы наши рестораторы принимали на работу людей, имеющих профильное образования. Для его получения мы предоставим все возможности", - добавил врио министра.

По данным Минтуризма Дагестана, в республике сохраняется ежегодный рост турпотока. Так, в 2017 году республику посетили 608 тыс. человек, в 2018 году - около 700 тыс. , а в 2019 году - 850 тыс. Ожидается, что по итогам 2021 года республику посетят более 1 млн туристов.