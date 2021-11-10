Кибердружины займутся поиском ложной информации о вреде вакцинации в ХМАО

"Департаменту образования и молодежной политики, департаменту информационных технологий поручаю организовать работу кибердружин по мониторингу сети Интернет на предмет выявления заведомо ложной информации о вреде вакцинации, публикуемой на сайтах, в социальных сетях для дальнейшей передачи информации правоохранительным органам", - добавила Комарова.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) организуют работу кибердружин по поиску ложных сведений о вреде вакцинации в интернете. Об этом сообщила в среду на заседании регионального оперативного штаба губернатор Югры Наталья Комарова.

Она отметила, что по информации УМВД по региону, возбуждено 29 уголовных дел, связанных с оборотом поддельных медицинских документов о прохождении вакцинации. "29 человек не смогли уйти от ответственности. Мы понимаем, что есть те, которых не настигли оперативные действия и предъявление обвинения", - сказала она.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. По данным регионального оперативного штаба на 10 ноября, за время пандемии в регионе зарегистрировано 84,7 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, 78,2 тыс. пациентов выздоровели, 1 475 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 14 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, отменены развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.