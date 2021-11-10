Роспотребнадзор сертифицировал биопрепарат из березы и ягеля для профилактики коронавируса

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Разработанный в Якутии биопрепарат из березы и ягеля для профилактики коронавируса получил сертификацию Роспотребнадзора, теперь его можно запускать в широкое производство и продажу. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия).

"Ученые Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН получили свидетельство о государственной регистрации биопродукта собственного производства. Теперь может быть налажено широкое производство и реализация биологически активной добавки "Бетукладин". По словам исследователей, природная пищевая добавка зарекомендовала себя как эффективное средство для борьбы с последствиями коронавируса", - говорится в сообщении.

В состав пищевой добавки входят бетулин, получаемый из коры березы, лишайниковые -олигосахариды, которые выводят из организма токсины, обладают антикоагуляционным и иммуномодулирующим действием, повышают биоусвояемость бетулина и других активных веществ комплекса. Помимо этого, в добавке присутствуют вторичные лишайниковые вещества, которые обладают мягким антибактериальным действием.

Изначально якутские ученые начали разработку биопрепарата для профилактики при лечении гепатита и туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью и самого опасного из сывороточных гепатитов - гепатита "В+D". Однако в ходе клинических испытаний "Бетукладин" зарекомендовал себя еще и как эффективное средство профилактики и восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции.

"Препарат сокращает и облегчает протекание болезни, купирует развитие "синдрома усталости" и депрессии на этапе реабилитации, к сожалению, весьма характерных для переболевших COVID-19, особенно в тяжелой форме и в средней степени тяжести", - заявил главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц, чьи слова приводятся в сообщении.