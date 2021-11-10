Наталия Орейро получила российский паспорт

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Певица и актриса Наталия Орейро принесла присягу гражданина Российской Федерации и получила российский паспорт. Торжественная церемония прошла в среду в российском посольстве в Буэнос-Айресе.

Орейро сначала зачитала текст присяги на русском языке, а затем на испанском. "Большое спасибо! Я вас всех очень люблю в России", - сказала она позже по-русски.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство Орейро и ее сыну. Певица назвала это большой честью и поблагодарила за это всех россиян.

В июне 2020 года Наталия Орейро в интервью ТАСС сообщила, что оформляет российское гражданство и на тот момент уже подала документы.

Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в столице Уругвая Монтевидео. В 16 лет актриса переехала в Аргентину, где ее карьера пошла вверх. На рубеже 2000-х годов Орейро стала известна всему миру благодаря аргентинскому телесериалу "Дикий ангел", где сыграла роль Милагрос. Актерскую карьеру она совмещает с эстрадой и выпустила четыре студийных альбома.

В 2001 году Орейро впервые посетила Россию, с которой, по ее словам, сразу почувствовала духовную связь. С тех пор певица почти каждый год приезжает с гастролями в Россию, где у нее сформировался огромный фан-клуб. Орейро учит русский язык, исполняла русскоязычные версии своих мировых хитов, а также записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию United By Love ("Объединенные любовью") к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России.