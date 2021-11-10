Порядка 170 волонтеров привлекли к работе в медучреждения Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Порядка 170 волонтеров привлекли к работе в "красных зонах" больниц и кол-центрах медучреждений на Ставрополье. К добровольцам готовы присоединиться еще почти тысяча человек, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"В настоящее время в больницах задействовано порядка 120 человек. И еще порядка 50 - в кол-центрах медучреждений. Приток волонтеров продолжается. На сайте "Мы вместе" по свежим данным находятся 984 заявки. В дальнейшем эти заявки будут обработаны, волонтеры пройдут обучение и только после этого они приступят к работе", - цитирует пресс-служба депутата краевой думы, координатора регионального отделения движения "Волонтеры-медики" Любовь Хенкину.

Участниками акции "Мы вместе" в регионе стали и депутаты краевого парламента. Депутат Алексей Иванов передал топливные карты и безлимитные сим-карты Краевому клиническому многопрофильному центру для работы автоволонтеров и добровольцев в кол-центре медучреждения. По информации пресс-службы думы, депутат Жаник Гончаров доставил запас бутилированной воды для медработников и пациентов Ессентукской инфекционной больницы.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в ходе пленарного заседания сообщил депутатам о возобновлении общероссийской акции "Мы вместе". Акция была запущена в марте прошлого года и объединила почти 200 тыс. волонтеров. Они доставляли продукты и лекарства, работали в "красных зонах" больниц, развозили врачей, оказывали психологическую, юридическую и другую необходимую помощь гражданам. Адресная помощь была оказана порядка 6,5 млн человек.