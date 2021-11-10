В Думе считают, что включение вакцинации от ковида в календарь не сделает ее обязательной

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса в случае ее включения в национальный календарь профилактических прививок не станет обязательной, граждане будут вправе отказаться от нее. Такое пояснение в среду коррепонденту ТАСС дал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, заметив, что необходимо разъяснять важность вакцинирования.

Депутат напомнил, что на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который "направлен на включение прививки против коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок", это позволит обеспечить вакцинацию населения из средств федерального бюджета.

"В настоящее время в национальный календарь включены прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа, - продолжил Хубезов. - Федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней предусматривает право на отказ от проведения любой профилактической прививки". Глава комитета указал, что "любая профилактическая прививка проводится при оформлении информированного добровольного согласия".

Он уточнил, что в настоящий момент закон не стоит на рассмотрении Совета Госдумы, точные сроки его принятия не определены.

Депутат подчеркнул, что "с распространением штамма "дельта" в России люди стали тяжелее переносить эту болезнь", поэтому вакцинация необходима.

"Относительно принудительной вакцинации для всех категорий граждан, если об этом речь, как доктор скажу, что я против. Нужно объяснить человеку, чтобы он сам понял. Мы должны защищать себя, мы должны защищать свое население, защищать своих стариков и детишек. Самый прямой путь - это вакцинироваться всем, у кого нет противопоказаний, защитить себя лично", - резюмировал Хубезов.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете", что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной.