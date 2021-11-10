Стелу "Крюково - район воинской доблести города Москвы" установят в Зеленограде

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали установку памятника "Крюково - район воинской доблести города Москвы" в Зеленограде, на территории 15 микрорайона района Крюково вблизи Михайловского пруда. Соответствующее решение принято в среду в ходе заседания столичного парламента.

Как уточнил в ходе заседания председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, предложение об установки стелы в Крюкове поступило от исполняющего обязанности первого замруководителя департамента культурного наследия города Москвы Леонида Кондрашева.

"Стела посвящается подвигу защитников Отечества, отличившихся в сражениях и проявивших мужество, стойкость и героизм в боях, проходивших на территории района Крюково в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также присвоению району Крюково почетного звания "Район воинской доблести города Москвы". Источник финансирования - средства бюджета города Москвы", - уточняется в пояснительной записке к постановлению Мосгордумы.

Также депутаты Мосгордумы поддержали изменение места установки памятника руководителю уголовного сыска Российской империи Аркадию Кошко. Ранее планировалось установить монумент в сквере на пересечении улицы Петровки и 2-го Колобовского переулка, теперь - на прилегающей к зданию территории перед входом в департамент госслужбы и кадров и кадров МВД, по адресу: Газетный переулок, дом 6.

Крюково получило звание "Район воинской доблести города Москвы" в честь празднования 75-летия Великой Победы 13 мая 2020 года, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. С инициативой присвоения этого звания выступил Николай Мельник, ветеран Великой Отечественной войны. Ее поддержали в Московском городском совете ветеранов, региональном отделении Общероссийского народного фронта в Москве и правительстве Москвы. Присвоение отдельным районам почетных званий, связанных с проходившими на их территории боевыми действиями, до этого в городе не практиковалось.

Деревня Крюково была включена в состав Зеленограда и столицы намного позже окончания войны. В 1941 году здесь проходили тяжелые бои. В начале декабря того же года советские солдаты освободили деревню, сломив наступление пехотных и танковых соединений вермахта. В память об этом на месте боев установили мемориал "Штыки".