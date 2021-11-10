Почерковедческую экспертизу автографов Михаила Ломоносова впервые провели в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 10 ноября. /ТАСС/. Открытую почерковедческую экспертизу подлинных автографов известного русского ученого Михаила Ломоносова впервые провели в Архангельском краеведческом музее в среду. Об этом рассказала старший научный сотрудник отдела культурно-образовательной и проектной деятельности музея Галина Калитина. Для сравнения взяли музейные копии, сделанные в 1970-е годы. Мероприятие приурочили к открытию Ломоносовской декады в честь 310-летия ученого и Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

"Это подрядные тетради на строительство Куростровской церкви за 1726 и 1730 годы, в которых расписался Михаил Васильевич Ломоносов за своих земляков. Они хранятся в фондах. Также представлены музейные копии, выполненные в 1970-е годы. Музейные копии делаются в том случае, когда есть уникальный предмет, и он не может экспонироваться постоянно. Такая сравнительная почерковедческая экспертиза проводится впервые", - сказала Калитина.

Экспертизу провел главный эксперт отдела криминалистических экспертиз и экспертно-криминалистических учетов Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области подполковник Игорь Свицков. Он рассказал об особенностях бумаги того времени, показал водяные знаки, которые были характерны для подобных документов, пояснил, какие были особенности почерка Ломоносова: нажим, написание линий, расположение текста на листе. Свицков обратил внимание, что копия, представленная в музее, сделана очень профессионально.

"Я даже предполагал, что это техническое воссоздание: фотокопия или какое-то печатающее устройство с максимальным качеством воспроизведения. Оказалось, нет. Запись воспроизведена рукописным способом, - пояснил он. - Художник ухватил в принципе все: начертание букв, размещение букв, расположение элементов. Различия только по мелким деталям, свои элементы он все-таки привнес - есть рефлекторная память, она выдает, не позволяет все элементы идеально скопировать. Например, у буквы мягкий знак надстрочный элемент разный. У Ломоносова он пошире, у исполнителя поуже и повыше. И такие еще моменты есть: размещение точек начала и окончания элемента, пересечения штрихов".

Подписи в тетрадях

Подрядные тетради с собственноручной подписью Ломоносова за 1726 и 1730 годы были найдены священником Куростровского прихода Васильевым и сотрудником Архангельского губернского статистического комитета Тышинским в архиве Куростровской церкви (Куростров - сейчас село Ломоносово). В 1865 году они были переданы в "музеум" Архангельского статистического комитета, преемником которого является Архангельский краеведческий музей.

В подрядных тетрадях на строительство Куростровской церкви Ломоносов сделал записи: "4 февраля 1726 г.: "Вместо подрядчиков Алексея Аверкиева Старопопова и Григория Иванова Иконникова руку приложил Михаил Ломоносов". Старопопов и Иконников - пинежские крестьяне, подрядившиеся приплавить весной в Куростров по сто тесниц соснового леса за рубль четыре гривны и за рубль двадцать алтын. 25 января 1730 года: "Подписал по велению Петра Некрасова получение мастером трех рублей Михаил Ломоносов". Некрасов - холмогорский каменщик, возглавивший строительство церкви.

Свицков и полковник полиции Владимир Столыпин также рассказали о деятельности экспертно-криминалистического центра в области. Они специализируются по 34 видам экспертиз, всего в регионе работают 125 экспертов.